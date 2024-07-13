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Удар по Будам: второй погибший – полицейский, первые фото с места «прилета»

Происшествия 19:52   13.07.2024
Виктория Яковенко
Удар по Будам: второй погибший – полицейский, первые фото с места «прилета» Фото: Игорь Клименко

В результате повторного удара РФ по поселку Буды на Харьковщине погибли спасатель и полицейский.

«Сегодня во второй половине дня вражеские войска нанесли ракетный удар по поселку Буды. Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, российские террористы ударили второй раз по той же локации», — сообщил руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В результате атаки погиб начальник Харьковского райуправления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского райуправления, старший сержант полиции Алексей Кощей.

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Фото: Игорь Клименко
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Фото: Игорь Клименко

«Среди раненых – трое спасателей, полицейский и около 20 гражданских, в том числе один ребенок», – отметил Клименко.

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Фото: Игорь Клименко

Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших. В АО «Укрзалізниця» сообщили, что РФ нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 19:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате повторного удара РФ по поселку Буды на Харьковщине погибли спасатель и полицейский.".