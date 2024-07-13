Удар по Будах: другий загиблий – поліцейський, перші фото з місця «прильоту»

Внаслідок повторного удару РФ по селищу Буди на Харківщині загинули рятувальник та поліцейський.

«Сьогодні у другій половині дня ворожі війська завдали ракетного удару по селищу Буди. Коли екстрені служби прибули на місце події, російські терористи вдарили вдруге по тій самій локації», – повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Внаслідок атаки загинув начальник Харківського райуправління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського райуправління, старший сержант поліції Олексій Кощій.

«Серед поранених – троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина», – зазначив Клименко.

Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих. В АО “Укрзалізниця” повідомили, що РФ завдала удару по залізничних об’єктах та рухомому складу на Харківщині.