Начальник Харківського райуправління ДСНС загинув через удар по Будах
Фото: Харківська міськрада
Під час повторного удару по селищу Буди загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря, повідомили у Харківській міськраді.
«Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події», — зазначив мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: буды, ГСЧС, погиб, терехов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 18:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час повторного удару по селищу Буди загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря, повідомили у Харківській міськраді.".