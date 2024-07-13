Начальник Харківського райуправління ДСНС загинув через удар по Будах

Під час повторного удару по селищу Буди загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря, повідомили у Харківській міськраді.

«Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події», — зазначив мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, близько 15:40 у різних районах Харкова було чутно вибух. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти вдарили по селищу Буди у Харківському районі. Також вибух було чутно у Харкові о 16:08. За даними Синєгубова, окупанти завдали повторного удару по селищу Буди. Відомо про 22 постраждалих та 2 загиблих.