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Начальник Харьковского райуправления ГСЧС погиб из-за удара по Будам

Происшествия 18:27   13.07.2024
Виктория Яковенко
Начальник Харьковского райуправления ГСЧС погиб из-за удара по Будам Фото: Харьковский горсовет

В ходе повторного удара по поселку Буды погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, сообщили в Харьковском горсовете.

«Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия», — отметил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 18:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе повторного удара по поселку Буды погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, сообщили в Харьковском горсовете.".