Начальник Харьковского райуправления ГСЧС погиб из-за удара по Будам

В ходе повторного удара по поселку Буды погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, сообщили в Харьковском горсовете.

«Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия», — отметил мэр города Игорь Терехов.

Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших.