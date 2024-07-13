Начальник Харьковского райуправления ГСЧС погиб из-за удара по Будам
Фото: Харьковский горсовет
В ходе повторного удара по поселку Буды погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, сообщили в Харьковском горсовете.
«Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия», — отметил мэр города Игорь Терехов.
Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: буды, ГСЧС, погиб, терехов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 18:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ходе повторного удара по поселку Буды погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря, сообщили в Харьковском горсовете.".