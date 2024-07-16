Погибшего из-за удара по Будам полицейского Кощея проводили в последний путь
Старший сержант полиции Алексей Кощей получил смертельные ранения, когда россияне нанесли ракетный удар по Будам Харьковского района. Проститься с павшим героем пришли родные, друзья, коллеги, представители военной администрации, руководство полиции Харьковщины и областной прокуратуры, сообщили в Нацполиции.
Руководитель ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко выразил соболезнования семье полицейского и отметил, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку.
В полиции Алексей Кощей работал более 15-ти лет. 13 июля около 15:40 россияне нанесли ракетный удар по поселку Буды. Алексей Кощей вместе с напарником оперативно прибыли на место попадания. Через 20 минут обстрел повторился. Алексей погиб на месте. Его коллега Сергей Лопандя получил ожоги и осколочные ранения.
Полицейскому навсегда осталось 35. Без мужа осталась жена без отца его 9-летний сын.
Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших. В АО «Укрзалізниця» сообщили, что РФ нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине.
Читайте также: Удар по Будам: второй погибший – полицейский, первые фото с места «прилета»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: буды, загиблий, Нацполиция, погибший, последний путь, проститься, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибшего из-за удара по Будам полицейского Кощея проводили в последний путь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 16:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старший сержант полиции Алексей Кощей получил смертельные ранения, когда россияне нанесли ракетный удар по Будам Харьковского района. Проститься с павшим героем пришли родные, друзья, коллеги, представители военной администрации, руководство полиции Харьковщины и областной прокуратуры, сообщили в Нацполиции. ".