Погибшего из-за удара по Будам полицейского Кощея проводили в последний путь

Старший сержант полиции Алексей Кощей получил смертельные ранения, когда россияне нанесли ракетный удар по Будам Харьковского района. Проститься с павшим героем пришли родные, друзья, коллеги, представители военной администрации, руководство полиции Харьковщины и областной прокуратуры, сообщили в Нацполиции.

Руководитель ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко выразил соболезнования семье полицейского и отметил, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку.

В полиции Алексей Кощей работал более 15-ти лет. 13 июля около 15:40 россияне нанесли ракетный удар по поселку Буды. Алексей Кощей вместе с напарником оперативно прибыли на место попадания. Через 20 минут обстрел повторился. Алексей погиб на месте. Его коллега Сергей Лопандя получил ожоги и осколочные ранения.

Полицейскому навсегда осталось 35. Без мужа осталась жена без отца его 9-летний сын.

Напомним, около 15:40 в разных районах Харькова был слышен взрыв. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Также взрыв был слышен в Харькове в 16:08. По данным Синегубова, оккупанты нанесли повторный удар по поселку Буды. Известно о 22 пострадавших и 2 погибших. В АО «Укрзалізниця» сообщили, что РФ нанесла удар по железнодорожным объектам и подвижному составу на Харьковщине.