Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории

Год назад в этот день российские террористы ударили по Виннице ракетами. 14 июля 1099 года участники Первого крестового похода взяли Иерусалим и устроили в нем резню. В 1789-м восставшие парижане захватили Бастилию. В 1894-м в Украине состоялся первый футбольный матч. В 1969-м началась «Футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом. А в 1995-м умер патриарх Киевский Владимир.

Праздники и памятные даты 14 июля

14 июля в мире – День взятия Бастилии.

Также отмечают: Международный день небинарных людей, День осведомленности об акулах.

14 июля в истории

14 июля 1099 года участники Первого крестового похода взяли штурмом Иерусалим. На улицах города устроили резню, убивая мусульман и евреев, а также уничтожили мечети и синагоги. Подробнее.

14 июля 1789 года вошло в историю Франции как День взятия Бастилии. Подробнее.

14 июля 1894 года состоялся первый официально зарегистрированный футбольный матч на территории Украины. Во Львове на стадионе в Стрыйском парке сошлись местная команда «Сокол» и их соперники из Кракова. Игра шла до первого гола. Победили львовяне. Мяч на седьмой минуте забил второкурсник учительской гимназии Владимир Хомицкий.

14 июля 1933 года в США вышел первый мультфильм с персонажем, впоследствии ставший культовым – моряком Попаем. Подробнее.

14 июля 1969 года началась «Футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом. Шестидневный вооруженный конфликт получил свое название из-за того, что разгорелся на фоне футбольных матчей за выход в финальный турнир Чемпионата мира 1970 года. Мировая пресса так и подавала события: якобы война вспыхнула из-за победы сборной Сальвадора над сборной Гондураса. Однако, конечно, причины были гораздо серьезнее и глубже.

У двух соседних стран были противоположные проблемы. Население более экономически развитого и густонаселенного Сальвадора нуждалось в территориях. В Гондурасе же свободных земель было достаточно, а вот количество жителей и их финансовое состояние были гораздо хуже. Постепенно граждане Сальвадора переселялись на земли соседей и безо всяких прав захватывали землю для ведения хозяйства. Понятно, что подобная дерзкая миграция постепенно повышала напряжение в обществе. Переселенцев считали причиной нехватки рабочих мест, роста преступности и т.п. Политика правительств двух стран откровенно не способствовала понижению градуса накала в обществе. Так что ситуация рано или поздно должна была взорваться. И это произошло в момент максимального всплеска эмоций при отборе на чемпионат мира. Во время футбольного матча в Сан-Сальвадоре разъяренная толпа избила не только болельщиков из Гондураса, но и самих футболистов, флаги соседней страны показательно сжигали на трибунах. В ответ в Гондурасе начались погромы переселенцев из Сальвадора. С обеих сторон были раненые и погибшие.

Пресса стран подхватила волну взаимной ненависти и разгоняла ее. В результате 27 июня 1969 года Гондурас разорвал с Сальвадором дипломатические отношения. Сальвадор же 14 июля начал боевые действия против соседей. За шесть дней этой войны погибло более 2000 человек, преимущественно гражданских. В результате этих событий победителей не было. А проблемы усугубились в обеих странах. Около 100 тысяч сальвадорцев выгнали из Гондураса. Вернувшись домой, они создали существенную проблему для сферы соцзащиты страны. В самом же Гондурасе столь резкий отток рабочей силы спровоцировал экономический кризис. Эта ситуация еще и усугубилась из-за прекращения странами взаимной торговли. Дополнительным и долговременным следствием стало усиление в странах влияния военных. В Сальвадоре следствием конфликта с соседями в 1981 году стала еще и гражданская война.

14 июля 1995 умер Патриарх Киевский и всея Руси-Украины (УПЦ Киевского патриархата) Владимир (Василий Романюк). Подробнее.

14 июля 2022 года армия РФ совершила очередной массовый теракт, нанеся ракетный удар «калибрами» по Виннице. В результате атаки погибли 27 человек, ранения получили еще более 200. Среди погибших было трое детей: четырехлетняя девочка и мальчики семи и восьми лет. Подробнее.

Церковный праздник 14 июля

14 июля чтят память святых отцов шести Вселенских соборов (это переходящий праздник, который отмечают в воскресенье, ближайшее к 16 июля) и апостола от 70-ти Акилы. Он был учеником апостола Павла. Акила – иудей, жил в Риме. Но во время правления императора Клавдия всех евреев из столицы выгнали, поэтому он с женой переехал в Коринт. Вскоре туда пришел из Афин с проповедью апостол Павел. Он некоторое время жил в доме Акилы и крестил его с женой Прискиллой. Они сопровождали апостола в Эфес, а затем сами продолжали проповедовать в этом городе, когда апостол отбыл в Иерусалим. После смерти императора Клавдия евреям разрешили вернуться в Рим. Но в Риме святой Акила по возвращении пробыл недолго: апостол Павел поставил его епископом в Асию. Там он обращал язычников к Христу, разрушал идолов. В этом ему помогала святая Прискилла. Святой Акила окончил жизнь мученически: его и Прискиллу убили язычники.

Народные приметы

Если кукушки и соловьи еще не перестали петь, то осень будет ранней и холодной.

Если на калине много ягод, зима будет суровой.

Если луна ночью красноватая, то скоро будет сильный ветер.

Что нельзя делать 14 июля

Лучше не заниматься рукоделием и не ремонтировать сломанные вещи.

Нельзя оставлять домашний скот на выпасе без присмотра.