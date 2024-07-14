Сьогодні 14 липня: яке свято та день в історії

Рік тому в цей день російські терористи вдарили по Вінниці ракетами. 14 липня 1099 року учасники Першого хрестового походу взяли Єрусалим і влаштували в ньому різанину. У 1789-му повсталі парижани захопили Бастилію. У 1894-му в Україні відбувся перший футбольний матч. У 1969-му почалася “Футбольна війна” між Сальвадором і Гондурасом. А у 1995-му помер патріарх Київський Володимир.

Свята та пам’ятні дати 14 липня

14 липня у світі – День взяття Бастилії.

Також відзначають: Міжнародний день небінарних людей, День поінформованості про акул.

14 липня в історії

14 липня 1099 року учасники Першого хрестового походу взяли штурмом Єрусалим. На вулицях міста влаштували різанину, вбиваючи мусульман та євреїв, а також знищили мечеті та синагоги. Детальніше.

14 липня 1789 року увійшло історію Франції як День взяття Бастилії. Детальніше.

14 липня 1894 року відбувся перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території України. У Львові на стадіоні у Стрийському парку зійшлися місцева команда “Сокіл” та їхні суперники з Кракова. Гра йшла до першого голу. Перемогли львів’яни. М’яч на сьомій хвилині забив другокурсник учительської гімназії Володимир Хомицький.

14 липня 1933 року в США вийшов перший мультфільм з персонажем, який згодом став культовим – моряком Попаєм. Детальніше.

14 липня 1969 року розпочалася “Футбольна війна” між Сальвадором і Гондурасом. Шестиденний збройний конфлікт отримав свою назву через те, що спалахнув на тлі футбольних матчів за вихід у фінальний турнір Чемпіонату світу 1970 року. Світова преса так і подавала події: нібито війна спалахнула через перемогу збірної Сальвадора над Гондурасом. Однак, звичайно, причини були набагато серйознішими та глибшими.

Дві сусідні країни мали протилежні проблеми. Населення більш економічно розвиненого та густонаселеного Сальвадора потребувало територій. У Гондурасі ж вільних земель було достатньо, а ось кількість мешканців та їх фінансовий стан були набагато гіршими. Поступово громадяни Сальвадора переселялися на землі сусідів і без жодних прав захоплювали землю для господарювання. Зрозуміло, що подібна зухвала міграція поступово підвищувала напругу в суспільстві. Переселенців вважали причиною нестачі робочих місць, зростання злочинності тощо. Політика урядів двох країн відверто не сприяла зниженню градуса напруження в суспільстві. Тож ситуація рано чи пізно мала вибухнути. І це сталося у момент максимального сплеску емоцій під час відбору на чемпіонат світу. Під час футбольного матчу в Сан-Сальвадорі розлючений натовп побив не лише вболівальників із Гондурасу, а й самих футболістів, прапори сусідньої країни показово спалювали на трибунах. У відповідь у Гондурасі почалися погроми переселенців із Сальвадора. З обох боків були поранені та загиблі.

Преса країн підхопила хвилю взаємної ненависті та розганяла її. У результаті 27 червня 1969 року Гондурас розірвав з Сальвадором дипломатичні відносини. Сальвадор же 14 липня розпочав бойові дії проти сусідів. За шість днів цієї війни загинуло понад 2000 осіб, переважно цивільних. Внаслідок цих подій переможців не було. А проблеми погіршилися в обох країнах. Близько 100 тисяч сальвадорців вигнали з Гондурасу. Повернувшись додому, вони створили масштабну проблему для сфери соцзахисту країни. У самому Гондурасі настільки різкий відтік робочої сили спровокував економічну кризу. Ця ситуація ще й ускладнилася через припинення країнами взаємної торгівлі. Додатковим та довготривалим наслідком стало посилення у країнах впливу військових. У Сальвадорі наслідком конфлікту із сусідами в 1981 році стала ще й громадянська війна.

14 липня 1995 року помер Патріарх Київський і всієї Русі-України (УПЦ Київського патріархату) Володимир (Василь Романюк). Детальніше.

14 липня 2022 року армія РФ здійснила черговий масовий теракт, завдавши ракетного удару “калібрами” по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 27 людей, поранення отримали ще понад 200. Серед загиблих було троє дітей: чотирирічна дівчинка та хлопчики семи та восьми років. Детальніше.

Церковне свято 14 липня

14 липня вшановують пам’ять святих отців шістьох Вселенських соборів (це перехідне свято, яке відзначають у неділю, найближчу до 16 липня) та апостола вiд 70-ти Акили. Він був учнем апостола Павла. Акила – юдей, жив у Римі. Але за правління імператора Клавдія всіх євреїв зі столиці вигнали, тож він із дружиною переїхав у Коринт. Незабаром туди прийшов з Афін із проповіддю апостол Павло. Він деякий час жив у будинку Акили та хрестив його з дружиною Прискіллою. Вони супроводжували апостола до Ефеса, а далі самі продовжували проповідувати в цьому місті, коли апостол відбув до Єрусалиму. Після смерті імператора Клавдія євреям дозволили повернутися до Риму. Але в Римі святий Акила після повернення пробув недовго: апостол Павло поставив його єпископом до Асії. Там він звертав язичників до Христа, руйнував ідолів. У цьому йому невпинно допомагала свята Прискілла. Святий Акила закінчив життя мученицьки: його та Прискіллу вбили язичники.

Народні прикмети

Якщо зозулі та солов’ї ще не перестали співати, то осінь буде ранньою і холодною.

Якщо на калині багато ягід, то зима буде суворою.

Якщо місяць вночі червонуватий, то скоро буде сильний вітер.

Що не можна робити 14 липня

Краще не займатися рукоділлям і не ремонтувати зламані речі.

Не можна залишати домашню худобу на випасі без нагляду.