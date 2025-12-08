Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив: провели засідання Координаційного штабу щодо ситуації в громадах поблизу Печенізького водосховища.

«На нараді під керівництвом заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна обговорили удосконалення механізмів координації між службами для злагодженої та ефективної роботи на місцях», – розповів Синєгубов.

Він зазначив: станом на зараз ситуація стабільна, підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає. І додав, що профільні служби продовжують моніторити рівень води в Печенізькому водосховищі.

«Ми діємо на випередження та завжди розглядаємо будь-які сценарії розвитку подій. В області розроблено чіткий план дій, серед основних пунктів: передбачено достатній транспортний ресурс, зокрема автобуси, а також досягнуто домовленостей із Укрзалізницею щодо можливого збільшення кількості рейсів для забезпечення стабільної логістики. Чітка координація дій ДСНС, Національної поліції, медичних служб, волонтерських команд. Додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях для тимчасового розміщення людей у разі потреби», – уточнив голова ХОВА.

Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ. Чоловік загинув та ще семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Старому Салтову, повідомили в обласній прокуратурі. Тим часом у 16-му армійському корпусі ЗСУ заявили, що українська сторона була готова до того, що Печенізька дамба в Харківській області може зазнати критичних пошкоджень. В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ударами по Печенізькій греблі ЗС РФ намагаються порушити логістику ЗСУ та їхню здатність тримати оборону на Харківщині.