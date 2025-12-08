Live

Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА

Суспільство 16:07   08.12.2025
Вікторія Яковенко
Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив: провели засідання Координаційного штабу щодо ситуації в громадах поблизу Печенізького водосховища.

«На нараді під керівництвом заступника Міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна обговорили удосконалення механізмів координації між службами для злагодженої та ефективної роботи на місцях», – розповів Синєгубов.

Він зазначив: станом на зараз ситуація стабільна, підстав для проведення будь-яких заходів із евакуації населення немає. І додав, що профільні служби продовжують моніторити рівень води в Печенізькому водосховищі.

«Ми діємо на випередження та завжди розглядаємо будь-які сценарії розвитку подій. В області розроблено чіткий план дій, серед основних пунктів: передбачено достатній транспортний ресурс, зокрема автобуси, а також досягнуто домовленостей із Укрзалізницею щодо можливого збільшення кількості рейсів для забезпечення стабільної логістики. Чітка координація дій ДСНС, Національної поліції, медичних служб, волонтерських команд. Додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях для тимчасового розміщення людей у разі потреби», – уточнив голова ХОВА.

Нагадаємо, про те, що військові РФ завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Печенігах, селищний голова Олександр Гусаров повідомив після 12:00 7 грудня. Він заявив, що рух дорожнім полотном дамби припинений. Незабаром Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області повідомила, що окрім греблі у Печенігах зруйнований міст у селищі Старий Салтів. Дорожники поінформували, що об’їхати водосховище можна за маршрутом Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотімля – Вовчанськ. Чоловік загинув та ще семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Старому Салтову, повідомили в обласній прокуратурі. Тим часом у 16-му армійському корпусі ЗСУ заявили, що українська сторона була готова до того, що Печенізька дамба в Харківській області може зазнати критичних пошкоджень. В Інституті вивчення війни (ISW) пишуть, що ударами по Печенізькій греблі ЗС РФ намагаються порушити логістику ЗСУ та їхню здатність тримати оборону на Харківщині.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА
Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА
08.12.2025, 16:07
«Не дійшов додому 300 метрів»: харківський поліцейський загинув у ДТП
«Не дійшов додому 300 метрів»: харківський поліцейський загинув у ДТП
08.12.2025, 12:36
“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП
“Немає іншого вибору”: Сирський про посилення мобілізації і вдосконалення БЗВП
08.12.2025, 11:46
У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
08.12.2025, 13:48
Понад 531 млрд грн – оновлена сума збитків довкіллю Харківщини від війни
Понад 531 млрд грн – оновлена сума збитків довкіллю Харківщини від війни
08.12.2025, 13:17
За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов
За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов
08.12.2025, 14:22

Новини за темою:

07.12.2025
Харків атакував БпЛА: куди прилетіло, розповів Синєгубов
06.12.2025
Синєгубов: КАБи та понад 20 БпЛА атакували Харківщину минулої доби
05.12.2025
«Важливий для будівельних компаній»: що за центр відкрили на Харківщині (фото)
01.12.2025
22 КАБи та понад 150 БпЛА: чим атакував ворог Харківщину минулого тижня
29.11.2025
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи планують евакуювати жителів громад поблизу Печенізького водосховища – ОВА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 16:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив: провели засідання Координаційного штабу щодо ситуації в громадах поблизу Печенізького водосховища.".