«Пример когнитивной войны». Как Путин хотел скрыть поражение в Купянске — ISW

Глава Кремля Владимир Путин продолжает продвигать заявления российских чиновников о том, что «их войска захватили Купянск несколько недель назад». При этом Институт изучения войны находит новые доказательства того, что украинские воины освободили значительную часть города.

«Путин утверждал, что российские войска «пока» не продвигаются к западу от города, поскольку сначала им необходимо ликвидировать украинскую группировку на левом берегу реки Оскол и захватить Купянск-Узловой — попытка отвлечь внимание от того факта, что украинские контратаки отбросили российские войска назад и предотвратили продвижение. Путин попытался дискредитировать видеозапись визита президента Украины Владимира Зеленского 12 декабря на юго-западную окраину Купянска, заявив, что украинские и российские беспилотники в этом районе делают невозможным приближение к городу», — пишут аналитики.

Со ссылкой на военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца в ISW отмечают: украинские силы окружили две ослабленные российские роты в центре Купянска и на юге города.

«Машовец оценил, что командованию Западной группировки сил РФ, вероятно, придется перебросить силы и средства из других секторов в район Купянска после успешных украинских контратак в центре и севернее Купянска. Машовец также оценил, что неспособность РФ обеспечить контроль над Купянском повлияла на другие соседние сектора фронта», – добавили аналитики.

Видео: ISW

Однако, отметили в ISW, Путин заявил, что попытки Украины отвоевать утраченные позиции в Купянске якобы «оказались безуспешными и привели к тяжелым потерям».

«Путин утверждал, что эти неудачные попытки должны «побуждать» Украину мирно завершить войну, поскольку у Украины практически не осталось сил для участия в Купянской операции. Заявления Путина — это пример длительной в Кремле когнитивной войны, цель которой — представить украинскую оборону как находящуюся на грани краха, а победу России — как неизбежную. Эта попытка Кремля направлена ​​на то, чтобы заставить Украину и Запад капитулировать перед требованиями России из-за опасений дальнейших наступающих российских операций. Примечательно, что Путин явно использует Купянск — участок фронта, где украинские силы в последнее время добились наибольшего успеха, — как показательный пример того, почему Украина должна капитулировать, и это демонстрирует, насколько Кремль пытается скрыть неспособность российских сил удерживать позиции в городе. Попытки Путина скрыть реальное положение дел на поле боя в Купянске демонстрируют, насколько он рассматривает успехи Украины в этом районе как серьезный информационный удар по попыткам Кремля вести когнитивную войну, направленную на влияние на текущие переговоры», — подытожили аналитики.