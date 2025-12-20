Оккупанты атаковали 16 раз: данные Генштаба ВСУ о боях на Харьковщине

За прошедшие сутки враг пытался прорваться на Харьковщине 16 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилипка и сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Петропавловки, Купянска, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты. Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и произвели 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.