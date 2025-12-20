Live

Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині

Фронт 08:07   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Протягом минулої доби ворог намагався прорватися на Харківщині 16 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік населеного пункту Ізбицьке.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та залучивши 4 ракети. Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: Наслідки атаки на греблю: що зараз відбувається з Печенізьким водосховищем

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Доба на Харківщині минула без постраждалих – Синєгубов
Доба на Харківщині минула без постраждалих – Синєгубов
20.12.2025, 09:01
У Харкові виділили більше грошей на зарплати комунальникам і відновлення
У Харкові виділили більше грошей на зарплати комунальникам і відновлення
20.12.2025, 06:59
Сьогодні 20 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 грудня 2025: яке свято та день в історії
20.12.2025, 06:00
Ще на 4 місяці Харківська міськрада продовжила податкові пільги
Ще на 4 місяці Харківська міськрада продовжила податкові пільги
19.12.2025, 21:44
Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині
Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині
20.12.2025, 08:07
Новини Харкова — головне за 20 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 20 грудня: як минула ніч
20.12.2025, 09:03

Новини за темою:

19.12.2025
Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
18.12.2025
На Харківщині СОУ стримали дев’ять штурмів росіян: Генштаб на 08:00
18.12.2025
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
17.12.2025
Синєгубов: дві дівчинки постраждали через удари по Харківщині
17.12.2025
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2025 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворог намагався прорватися на Харківщині 16 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".