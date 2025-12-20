Окупанти атакували 16 разів: дані Генштабу ЗСУ про бої на Харківщині

Протягом минулої доби ворог намагався прорватися на Харківщині 16 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Приліпка та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Петропавлівки, Куп’янська, Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та залучивши 4 ракети. Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – з реактивних систем залпового вогню», – зазначили у Генштабі.