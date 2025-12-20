«Приклад когнітивної війни». Як Путін хотів приховати поразку в Куп’янську

Очільник Кремля Володимир Путін продовжує просувати заяви російських чиновників про те, що «їхні війська захопили Куп’янськ декілька тижнів тому». При цьому, Інститут вивчення війни знаходить нові докази того, що українські воїни звільнили значну частину міста.

«Путін стверджував, що російські війська «поки» не просуваються на захід від міста, оскільки спочатку їм необхідно ліквідувати українське угруповання на лівому березі річки Оскіл і захопити Куп’янськ-Вузловий — спроба відвернути увагу від того факту, що українські контратаки відкинули російські війська назад і запобігли будь-якому просуванню на захід. Путін спробував дискредитувати відеозапис візиту президента України Володимира Зеленського 12 грудня на південно-західну околицю Куп’янська, заявивши, що українські та російські безпілотники у цьому районі унеможливлюють наближення до міста», – пишуть аналітики.

З посиланням на воєнного оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця в ISW зазначають: українські сили оточили до двох ослаблених російських рот у центрі Куп’янська та на півдні міста.

«Машовець оцінив, що командуванню Західного угруповання сил РФ, ймовірно, доведеться перекинути сили та засоби з інших секторів у район Куп’янська після успішних українських контратак усередині та на північ від Куп’янська. Машовець також оцінив, що нездатність Росії забезпечити контроль над Куп’янською вплинула на інші сусідні сектори фронту», – додали аналітики.

Відео: ISW

Однак, зазначили в ISW, Путін заявив, що спроби України відвоювати втрачені позиції в Куп’янську нібито «виявилися безуспішними і призвели до важких втрат».

«Путін стверджував, що ці невдалі спроби повинні «спонукати» Україну мирно завершити війну, оскільки в України «практично» не залишилося сил для участі в Куп’янській операції. Заяви Путіна — це приклад тривалої в Кремлі когнітивної війни, мета якої — представити українську оборону як таку, що перебуває на межі краху, а перемогу Росії — як неминучу. Ця спроба Кремля спрямована на те, щоб змусити Україну і Захід капітулювати перед вимогами Росії через побоювання подальших російських наступальних операцій. Примітно, що Путін явно використовує Куп’янськ — ділянку фронту, де українські сили останнім часом досягли найбільшого успіху, — як показовий приклад того, чому Україна повинна капітулювати, і це демонструє, наскільки Кремль намагається приховати нездатність російських сил утримувати позиції в місті. Спроби Путіна приховати реальний стан справ на полі бою в Куп’янську демонструє, наскільки він розглядає успіхи України в цьому районі як серйозний інформаційний удар по спробах Кремля вести когнітивну війну, спрямовану на вплив на поточні переговори», – підсумували аналітики.