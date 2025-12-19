Антидронові коридори встановлюють навколо Харкова (відео)

Про встановлення антидронових коридорів навколо міста стало відомо від кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. Відповідне відео вона опублікувала в своєму телеграм-каналі.

На відео видно конструкції, на які начебто мають встановити захисні сітки.

Відео: Юлія Кирієнко

Зазначимо, минулого тижня позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко повідомив, що антидроновими сітками закрили дорогу від Ізюма до Словʼянська.

«Тунель з антидроновою сіткою тепер починається прямо в Ізюмі та тягнеться аж до Словʼянська, довжиною понад 40 км. Це масштабний військовий та інфраструктурний проєкт, який точно варто похвалити кожному, хто повʼязує своє майбутнє з Україною», – написав він 11 грудня.

Відео: Сергій Лещенко

Нагадаємо, на зустрічі з журналістами 12 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, як іде в регіоні процес прикриття доріг сітками від дронів. Він зазначив, що на Харківщині першочергово мають закрити антидроновими сітками 980 кілометрів. За словами начальника ХОВА, процес прикриття логістичних шляхів антидроновими сітками триває постійно.