Антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова (видео)

Об установке антидроновых коридоров вокруг города стало известно от корреспондентки ТСН Юлии Кириенко. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

На видео видны конструкции, на которые должны установить защитные сетки.

Видео: Юлия Кириенко

Отметим, на прошлой неделе внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко сообщил, что антидроновыми сетями закрыли дорогу от Изюма до Славянска.

«Тоннель с антидроновой сеткой теперь начинается прямо в Изюме и тянется до Славянска, длиной более 40 км. Это масштабный военный и инфраструктурный проект, который следует похвалить каждому, кто связывает свое будущее с Украиной», — написал он 11 декабря.

Видео: Сергей Лещенко

Напомним, на встрече с журналистами 12 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, как идет в регионе процесс прикрытия дорог сетками от дронов. Он отметил, что в Харьковской области в первую очередь должны закрыть антидроновыми сетками 980 километров. По словам начальника ХОВА, процесс прикрытия логистических путей антидроновыми сетками продолжается постоянно.