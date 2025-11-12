980 км путей на Харьковщине нужно закрыть от дронов: где уже есть сетки

На встрече с журналистами 12 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, как идет в регионе процесс прикрытия дорог сетками от дронов.

«980 километров мы должны первоочередно (это первоочередно!) закрыть антидроновыми сетками. Масштабы колоссальные, и мы над этим работаем круглосуточно», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос о защите региона от малых дронов (в первую очередь — FPV).

По словам начальника ХОВА, процесс прикрытия логистических путей антидроновыми сетками идет постоянно, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Мы 100 километров сделали – 100 километров еще плюсом добавилось. В среднем строится 10 км в сутки. Вот такие темпы. Это то, что строят все силы. Силы ГССТ (Государственной специальной службы транспорта — Ред.), служб Агентства восстановления, того же автодора. Это прежде всего — сохранить логистические маршруты для наших военных», — уточнил Синегубов.

Он не назвал данные о том, сколько дорог уже закрыты антидроновыми сетками. А на вопрос о локациях он ответил следующим образом: «Не хочется говорить: поезжайте в сторону Белгорода и там уже сможете увидеть их. Ехать туда не нужно. Дальше будем смотреть по вызовам. Учитывая наш ограниченный ресурс, мы должны выставлять приоритеты. Приоритеты следующие. Это Купянское направление, Изюмское направление, это Лозовское уже, кстати, направление сейчас. Дальше будем смотреть по обстоятельствам».