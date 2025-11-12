980 км шляхів на Харківщині потрібно закрити від дронів: де вже є сітки
На зустрічі з журналістами 12 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, як іде в регіоні процес прикриття доріг сітками від дронів.
“980 кілометрів ми маємо першочергово (це першочергово!) закрити антидроновими сітками. Масштаби колосальні, і ми над цим працюємо цілодобово. Передаємо в тому числі нашим військовим сітки“, – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання щодо захисту регіону від малих дронів (насамперед – FPV).
За словами начальника ХОВА, процес прикриття логістичних шляхів антидроновими сітками триває постійно, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.
“100 кілометрів зробили – 100 кілометрів ще плюсом додалося. У середньому будується 10 кілометрів на добу. Ось такі є темпи. Це те, що будують всі сили. Сили ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту – Ред.), служб Агентства відновлення, того ж автодору. Це перш за все зберегти логістичні маршрути для наших військових”, – уточнив Синєгубов.
Читайте також: Антидронові сітки на Харківщині лише там, де подбали військові – Жорін
Він не назвав дані про те, скільки доріг вже закриті антидроновими сітками. А на запитання про локації відповів таким чином: “Не хочеться казати: поїдьте в бік Бєлгорода, й там уже зможете побачити їх. Їхати туди не треба. Далі будемо дивитися по викликах. Знову ж таки, дивіться, враховуючи наш обмежений ресурс, ми маємо виставляти пріоритети. Пріоритети наразі наступні. Це Куп’янський напрямок, Ізюмський напрямок, це Лозівський уже, до речі, напрямок наразі. Далі будемо дивитися на обставини”.
