Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
09:28
Двоє загиблих і двоє поранених за добу в Харківській області
Минулої доби ударів росіян зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.
У місті Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік. Детальніше читайте тут.
Як минула доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 13 атак росіян біля населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у напрямку Ізбицького й Григорівки, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку росіяни атакували шість разів біля Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки та Піщаного.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів біля сіл Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік села Коровин Яр.
