Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих

Події 09:28   21.12.2025
Оксана Якушко
Новини Харкова — головне за 21 грудня: двоє загиблих і двоє постраждалих

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:28

Двоє загиблих і двоє поранених за добу в Харківській області

Минулої доби ударів росіян зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.

У місті Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік. Детальніше читайте тут. 

Як минула доба на фронтах Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 13 атак росіян біля населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у напрямку Ізбицького й Григорівки, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували шість разів біля Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів біля сіл Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік села Коровин Яр.

Читайте також: Сьогодні 21 грудня 2025: яке свято та день в історії

 

Автор: Оксана Якушко
