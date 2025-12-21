Live

Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області

Події 09:26   21.12.2025
Оксана Якушко
Минулої доби росіяни завдали ударів по 6 населених пунктах Харківської області, повідомляє ХОВА.

Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.

У місті Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік.

У селищі Куп’янськ-Вузловий пошкоджений приватний будинок, 5 приватних будинків зазнали руйнування у селищі Великий Бурлук.

В Ізюмі пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів.

У селі Приморське Чугуївського району пошкоджена база відпочинку.

У Харківській області рятувальники ДСНС гасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У селищі Великий Бурлук Куп’янського району БпЛА вдарив у дерево на відкритій території, повідомили у ДСНС Харківської області.

У селі Приморське Чугуївського району горіла господарча будівля на площі 80 м₂.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 43 людини. У місті залишилися 25 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 292 людини.

Автор: Оксана Якушко
