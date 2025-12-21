Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області
Минулої доби росіяни завдали ударів по 6 населених пунктах Харківської області, повідомляє ХОВА.
Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, двоє – постраждали.
У місті Ізюм загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, постраждала 64-річна жінка; у селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 69-річний чоловік.
У селищі Куп’янськ-Вузловий пошкоджений приватний будинок, 5 приватних будинків зазнали руйнування у селищі Великий Бурлук.
В Ізюмі пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, палац культури, 13 автомобілів.
У селі Приморське Чугуївського району пошкоджена база відпочинку.
У Харківській області рятувальники ДСНС гасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У селищі Великий Бурлук Куп’янського району БпЛА вдарив у дерево на відкритій території, повідомили у ДСНС Харківської області.
У селі Приморське Чугуївського району горіла господарча будівля на площі 80 м₂.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 43 людини. У місті залишилися 25 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 292 людини.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 21 грудня: де точилися бої
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба у Харківській області», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2025 в 09:26;