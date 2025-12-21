Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 6 населенных пунктам Харьковской области, сообщает ХОВА.
В результате обстрелов два человека погибли, двое – пострадали.
В городе Изюм погибли 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, пострадала 64-летняя женщина; в поселке Ковшаровка Купянской громады пострадал 69-летний мужчина.
В поселке Купянск-Узловой поврежден частный дом, 5 частных домов разрушены в поселке Великий Бурлук.
В Изюме повреждены многоквартирный и частный дома, дворец культуры, 13 автомобилей.
В селе Приморское Чугуевского района повреждена база отдыха.
В Харьковской области спасатели ГСЧС тушили 2 пожара, вызванных вражескими обстрелами. В поселке Великий Бурлук Купянского района было попадание БпЛА в дерево на открытой территории, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
В селе Приморское Чугуевского района горело хозяйственное здание на площади 80 м².
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой в сутки принял 43 человека. В городе остались 25 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрированы 15 292 человека.
