Live

Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области

Происшествия 09:26   21.12.2025
Оксана Якушко
Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 6 населенных пунктам Харьковской области, сообщает ХОВА.

В результате обстрелов два человека погибли, двое – пострадали.

В городе Изюм погибли 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, пострадала 64-летняя женщина; в поселке Ковшаровка Купянской громады пострадал 69-летний мужчина.

В поселке Купянск-Узловой поврежден частный дом, 5 частных домов разрушены в поселке Великий Бурлук.

В Изюме повреждены многоквартирный и частный дома, дворец культуры, 13 автомобилей.

В селе Приморское Чугуевского района повреждена база отдыха.

В Харьковской области спасатели ГСЧС тушили 2 пожара, вызванных вражескими обстрелами. В поселке Великий Бурлук Купянского района было попадание БпЛА в дерево на открытой территории, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

В селе Приморское Чугуевского района горело хозяйственное здание на площади 80 м².

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой в сутки принял 43 человека. В городе остались 25 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрированы 15 292 человека.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 21 декабря: где шли бои

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное за 20 декабря: что скрывает Путин, подозрение судье
Новости Харькова — главное за 20 декабря: что скрывает Путин, подозрение судье
20.12.2025, 21:19
Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 декабря 2025: какой праздник и день в истории
21.12.2025, 06:00
Если Печенежскую плотину разрушат: что будет с Северским Донцом и кого затопит
Если Печенежскую плотину разрушат: что будет с Северским Донцом и кого затопит
20.12.2025, 14:00
Атака на Изюм: тела супругов доставали из-под завалов, спасли собаку (фото)
Атака на Изюм: тела супругов доставали из-под завалов, спасли собаку (фото)
20.12.2025, 20:18
«Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове
«Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове
20.12.2025, 19:07
Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области
Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области
21.12.2025, 09:26

Новости по теме:

10.12.2025
Квартира горела под Харьковом: ГСЧСники спасли пожилую женщину
07.12.2025
В Харькове горели подвалы: чрезвычайники спасли двоих мужчин
02.12.2025
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
27.11.2025
Тело мужчины нашли во время пожара на Харьковщине (фото)
22.11.2025
Спас себя и бабушку: бойцы ГСЧС пригласили в гости 8-летнего харьковчанина 📷


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2025 в 09:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки россияне нанесли удары по 6 населенных пунктам Харьковской области, сообщает ХОВА.".