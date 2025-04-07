Погубил рыбы на 80 тыс. грн: у мужчины на Харьковщине забрали лодку и сетки

6 апреля на ставку возле села Охочее ​​в Берестинском районе обнаружили браконьера.

По данным Харьковского рыбоохранного патруля, мужчина рыбачил с лодки запрещенными орудиями ловли – четырьмя сетками.

Он успел выловить около 11,8 кг – 23 окуня и пять карасей серебряных.

«Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составляет 80 631 грн. Запрещенное орудия ловли, резиновою лодку и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты», — говорится в сообщении.

Инспекторы составили на мужчину протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Напомним, с 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на лов рыбы, сообщило Госрыбагентство. «Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями лова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой», — писали в ведомстве.