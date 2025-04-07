Погубил рыбы на 80 тыс. грн: у мужчины на Харьковщине забрали лодку и сетки
6 апреля на ставку возле села Охочее в Берестинском районе обнаружили браконьера.
По данным Харьковского рыбоохранного патруля, мужчина рыбачил с лодки запрещенными орудиями ловли – четырьмя сетками.
Он успел выловить около 11,8 кг – 23 окуня и пять карасей серебряных.
«Ущерб, причиненный рыбному хозяйству Украины, составляет 80 631 грн. Запрещенное орудия ловли, резиновою лодку и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты», — говорится в сообщении.
Инспекторы составили на мужчину протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Напомним, с 1 апреля на водоемах Украины действует нерестовый запрет на лов рыбы, сообщило Госрыбагентство. «Рыбалка в этот период разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями лова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой», — писали в ведомстве.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьер, рыба, рыбалка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля на ставку возле села Охочее в Берестинском районе обнаружили браконьера.".