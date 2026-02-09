Live

Передавал в РФ данные о состоянии ТЭЦ-5: дело харьковчанина – в суде

Общество 12:34   09.02.2026
Виктория Яковенко
Передавал в РФ данные о состоянии ТЭЦ-5: дело харьковчанина – в суде Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело харьковчанина, который, по данным следствия, сливал кураторам из РФ данные о СОУ и ТЭЦ-5.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что мать фигуранта обвиняют в организации теракта против ветерана ВСУ. А после ее задержания сын уехал в Московскую область.

«Там его завербовали российские спецслужбы и вернули в Харьков выполнять задачи. Они пообещали парню дальнейшую «эвакуацию» в РФ и содействие в поступлении в российский вуз», — установили правоохранители.

По данным следствия, в Харькове фигурант собирал информацию о местах дислокации личного состава и военной техники Сил обороны на территории города и ближайших населенных пунктов. Эти данные он передавал российским спецслужбам через Telegram. Вероятно, информацию оккупанты могли использовать для осуществления ударов по позициям ВСУ.

Кроме того, мужчина предоставлял «куратору» информацию о состоянии объекта энергетической инфраструктуры, а именно – ТЭЦ-5, сообщили в прокуратуре.

«Также его просили отслеживать, идет ли дым из котельных в Харькове, чтобы потом путем совершения обстрелов оставить гражданское население без отопления», — подчеркнули правоохранители.

Они также установили, что во время частной переписки с представителем РФ фигурант обвинял в полномасштабном вторжении жителей западных областей Украины.

Харьковчанина задержали в ноябре 2025 года, с тех пор он находится в СИЗО.

Ему инкриминируют госпредательство и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

