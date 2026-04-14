Большинство мостов Харькова — в предаварийном состоянии: что с ними делать 📹

Общество 18:37   14.04.2026
Елена Нагорная
Большинство мостов в Харькове было построено в 1954–1986 годах, исчерпало свой гарантийный срок эксплуатации и находится в предаварийном состоянии, рассказал МГ «Объектив» проректор по научно-педагогической работе Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова Глеб Ватуля.

По его словам, такая ситуация наблюдается по всей Украине. Специалисты вуза определяют фактическое техническое состояние конструкций.

«Что делать с этими мостами, с этими конструкциями? Инженеры должны дать свои выводы, можно ли их эксплуатировать безопасно. Мы проводим обследования, мы даем рекомендации по разработке проектно-сметной документации, по их дальнейшему капитальному ремонту. И далее уже территориальные громады принимают решения в зависимости от собственных возможностей по поводу либо их ремонта, либо восстановления», — пояснил Ватуля.

Он уточнил, что техническое обследование мостов в Харькове проводится за средства городского бюджета. В 2024 году проверили четыре объекта, в 2025-м — десять. Сколько мостов будут обследовать в 2026 году, пока неизвестно, поскольку тендеры еще не объявлены.

Всего в Харькове — более 55 мостов и путепроводов. Все ли они прошли обследование и какие из них являются аварийными, проректор сказать не может — эта документация хранится в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

«Я не могу сказать, что они в аварийном состоянии, но их строительство было осуществлено в большинстве с 1954 по 1986 год. Поэтому вы понимаете, что ремонтные работы на объектах, которые так интенсивно используются, должны проводиться… Мы определяем фактическое техническое состояние моста. И понимаем, можно ли по нему пропускать грузы. У нас есть сверхнормативные грузы, которые перемещаются сейчас дорогами Украины. Если там невозможно это пропустить, лучше мост закрыть и не допустить его обрушения», — отметил он.

Ватуля подчеркнул, что обследовать мосты необходимо даже без перспектив их ремонта во время полномасштабной войны.

«Мы должны готовиться к тому, что если завтра война закончится, у нас есть готовые проектные решения, и мы можем восстанавливать. Именно для этого мы и работаем», — резюмировал Ватуля.

  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 18:37;

