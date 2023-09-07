18 мост, разрушенный из-за войны, начали восстанавливать на Харьковщине (фото)
В Харьковской области стартовали работы еще на одном мосту, разрушенном из-за агрессии РФ в конце февраля 2022 года. Это — 18 сооружение, которое капитально восстанавливают в регионе.
Всего в области было разрушено 27 мостов. В объезд 25 возвели временные переправы, однако восстановление мостов на ключевых логистических маршрутах крайне важно для обороноспособности страны, отмечают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Каждый из 18 мостов — на разном этапе восстановления. Дорожники выполняют подготовительные работы, демонтируют разрушенные конструкции, расчищают территорию, обустраивают фундаменты, опоры и другие несущие конструкции.
Локации дорожники не указывают из соображений безопасности.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Читайте также: Дорожники показали мосты на Харьковщине, ремонтируемые не из-за войны (фото)
Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения.
Новости по теме:
Вы читали новость: «18 мост, разрушенный из-за войны, начали восстанавливать на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 10:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области стартовали работы еще на одном мосту, разрушенном из-за агрессии РФ в конце февраля 2022 года. Это — 18 сооружение, которое капитально восстанавливают в регионе.".