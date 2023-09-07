18 мост, разрушенный из-за войны, начали восстанавливать на Харьковщине (фото)

В Харьковской области стартовали работы еще на одном мосту, разрушенном из-за агрессии РФ в конце февраля 2022 года. Это — 18 сооружение, которое капитально восстанавливают в регионе.

Всего в области было разрушено 27 мостов. В объезд 25 возвели временные переправы, однако восстановление мостов на ключевых логистических маршрутах крайне важно для обороноспособности страны, отмечают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Каждый из 18 мостов — на разном этапе восстановления. Дорожники выполняют подготовительные работы, демонтируют разрушенные конструкции, расчищают территорию, обустраивают фундаменты, опоры и другие несущие конструкции.

Локации дорожники не указывают из соображений безопасности.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения.