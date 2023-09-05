Дорожники показали мосты на Харьковщине, ремонтируемые не из-за войны (фото)

Четыре моста сейчас ремонтируют в Харьковской области в рамках эксплуатационного содержания. Это сооружения, которые нужно поддерживать в надлежащем состоянии в связи с высокой интенсивностью движения.

Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, рабочие ремонтируют тротуары, несущие конструкции и деформационные швы, а также меняют ограждение.



Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Также продолжаются капитальные ремонты 17 мостов, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий.

Напомним, что всего в области было разрушено 27 мостов, в объезд их возвели 25 временных переправ. Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения.