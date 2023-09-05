Дорожники показали мосты на Харьковщине, ремонтируемые не из-за войны (фото)
Четыре моста сейчас ремонтируют в Харьковской области в рамках эксплуатационного содержания. Это сооружения, которые нужно поддерживать в надлежащем состоянии в связи с высокой интенсивностью движения.
Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, рабочие ремонтируют тротуары, несущие конструкции и деформационные швы, а также меняют ограждение.
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
Также продолжаются капитальные ремонты 17 мостов, разрушенных или поврежденных в результате боевых действий.
Напомним, что всего в области было разрушено 27 мостов, в объезд их возвели 25 временных переправ. Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения.
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 11:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре моста сейчас ремонтируют в Харьковской области в рамках эксплуатационного содержания. Это сооружения, которые нужно поддерживать в надлежащем состоянии в связи с высокой интенсивностью движения.".