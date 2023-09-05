Дорожники показали мости на Харківщині, які ремонтують не через війну (фото)

Чотири мости наразі ремонтують у Харківській області в межах експлуатаційного утримання. Це споруди, які потрібно підтримувати в належному стані у зв’язку з високою інтенсивністю руху.

Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, робітники ремонтують тротуари, тримальні конструкції та деформаційні шви, а також змінюють огорожі.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Також тривають капітальні ремонти 17 мостів, зруйнованих чи пошкоджених внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, що всього в області було зруйновано 27 штучних споруд, в об’їзд яких звели 25 тимчасових переправ. Як повідомлялося наприкінці липня, орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи «під ключ» із запуском руху.