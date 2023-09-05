Дорожники показали мости на Харківщині, які ремонтують не через війну (фото)
Чотири мости наразі ремонтують у Харківській області в межах експлуатаційного утримання. Це споруди, які потрібно підтримувати в належному стані у зв’язку з високою інтенсивністю руху.
Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, робітники ремонтують тротуари, тримальні конструкції та деформаційні шви, а також змінюють огорожі.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Також тривають капітальні ремонти 17 мостів, зруйнованих чи пошкоджених внаслідок бойових дій.
Нагадаємо, що всього в області було зруйновано 27 штучних споруд, в об’їзд яких звели 25 тимчасових переправ. Як повідомлялося наприкінці липня, орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи «під ключ» із запуском руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 11:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири мости наразі ремонтують у Харківській області в межах експлуатаційного утримання. Це споруди, які потрібно підтримувати в належному стані у зв’язку з високою інтенсивністю руху.".