Мости на Харківщині за свої гроші відновлюють підрядники. Чекають на 4 млрд

Орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини, зруйнованих внаслідок повномасштабної війни, становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи “під ключ”, із запуском руху. Однак гроші з держбюджету ще не надходили, тому підрядники проводять роботи власним коштом.

“На цей рік ми, дай Боже, плануємо виконати роботи на половину цієї суми. Як буде дозволяти нам безпекова ситуація”, – повідомив на брифінгу начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Андрій Алексєєв.

Він розповів, що внаслідок воєнних дій в області було зруйновано 27 штучних споруд, але в об’їзд мостів вже існує 25 тимчасових переправ. Нині на 15 мостах, що на дорогах державного значення, проводяться підготовчі роботи для капітального відновлення.

«Що таке підготовчі роботи? Розібрати завали й почати проведення фундаментних та вишукувальних робіт. Левова частка проєктів по цих мостах вже пройшла експертизу. Вони вже в роботі. Інша частина протягом місяця пройде експертизу… По всіх мостових спорудах ми почнемо працювати, але закінчимо лише деякі, які на безпечній відстані від лінії зіткнення. Фундаментні роботи проведемо, опори зведемо, але не будемо кидати прольоти, тому що ця робота можливо потім призведе до небажаних наслідків», – зазначив Алексєєв.

Він уточнив, що в зоні ризику наразі за міст через Оскіл в селі Гороховатка і два мости біля селища Борова.

Алексєєв також підкреслив, що всі перелічені роботи по мостових спорудах підрядники виконують власним коштом, бо фінансування з державного бюджету ще не надійшло.

«У нас є випадки, коли на наші будівельні майданчики прилітають «Шахеди». Пошкоджується техніка, є вибухи. Але підрядники все одно працюють. Висновки зрозумілі. Вони розуміють, що і для чого вони роблять», – сказав Алексєєв.

Фінансування очікується у серпні, якщо не знадобиться на інші, нагальніші потреби.

«Є інші джерела наразі, нагальні, першочергові, на які використовуються ці кошти… Наскільки мені відомо, в межах моєї компетенції, у першу чергу кошти спрямовують на ЗСУ та енергетику. Потім вже відбудова логістики. Тому що біля кожної мостової споруди є тимчасова переправа. Логістика живе, функціонує», – пояснив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Читайте також: 46 млн грн коштує поточний ремонт кілометра однієї з доріг Харківщини