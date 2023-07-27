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46 млн грн коштує поточний ремонт кілометра однієї з доріг Харківщини

Економіка 19:57   27.07.2023
Олена Нагорна
46 млн грн коштує поточний ремонт кілометра однієї з доріг Харківщини Фото: ХОВА

Загальна сума субвенції з державного бюджету на ремонт доріг у Харківській області у поточному році становить 887 мільйонів гривень, повідомив на брифінгу директор ДП “Дороги Харківщини” Ігор Турченко.

“Основні проєкти – це напрямок Хотімля-Мартове, Гракове- Базалiївка, під’їзд до населеного пункту Бабаї та Хорошеве. Також проводимо за рахунок експлуатації ремонтні роботи від Барвінкового в напрямку Донецької області та від Близнюків до кордону з Дніпропетровською областю”, – сказав Турченко.

Також директор ДП “Дороги Харківщини” прокоментував вартість робіт на напрямку Гракове-Базаліївка, тендер на поточний ремонт якого 12 липня виграло ТОВ “Автомагістраль-Південь”. Турченко підтвердив, що поточний ремонт одного кілометра цієї дороги коштує 46 мільйонів гривень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 19:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальна сума субвенції з державного бюджету на ремонт доріг у Харківській області у поточному році становить 887 мільйонів гривень, повідомив на брифінгу директор ДП “Дороги Харківщини” Ігор Турченко.".