46 млн грн коштує поточний ремонт кілометра однієї з доріг Харківщини
Загальна сума субвенції з державного бюджету на ремонт доріг у Харківській області у поточному році становить 887 мільйонів гривень, повідомив на брифінгу директор ДП “Дороги Харківщини” Ігор Турченко.
“Основні проєкти – це напрямок Хотімля-Мартове, Гракове- Базалiївка, під’їзд до населеного пункту Бабаї та Хорошеве. Також проводимо за рахунок експлуатації ремонтні роботи від Барвінкового в напрямку Донецької області та від Близнюків до кордону з Дніпропетровською областю”, – сказав Турченко.
Також директор ДП “Дороги Харківщини” прокоментував вартість робіт на напрямку Гракове-Базаліївка, тендер на поточний ремонт якого 12 липня виграло ТОВ “Автомагістраль-Південь”. Турченко підтвердив, що поточний ремонт одного кілометра цієї дороги коштує 46 мільйонів гривень.
Читайте також: Допустив неякісний ремонт доріг на 18 млн грн: на Харківщині викрили посадовця
Новини за темою:
Ви читали новину: «46 млн грн коштує поточний ремонт кілометра однієї з доріг Харківщини»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 19:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загальна сума субвенції з державного бюджету на ремонт доріг у Харківській області у поточному році становить 887 мільйонів гривень, повідомив на брифінгу директор ДП “Дороги Харківщини” Ігор Турченко.".