46 млн грн коштує поточний ремонт кілометра однієї з доріг Харківщини

Загальна сума субвенції з державного бюджету на ремонт доріг у Харківській області у поточному році становить 887 мільйонів гривень, повідомив на брифінгу директор ДП “Дороги Харківщини” Ігор Турченко.

“Основні проєкти – це напрямок Хотімля-Мартове, Гракове- Базалiївка, під’їзд до населеного пункту Бабаї та Хорошеве. Також проводимо за рахунок експлуатації ремонтні роботи від Барвінкового в напрямку Донецької області та від Близнюків до кордону з Дніпропетровською областю”, – сказав Турченко.

Також директор ДП “Дороги Харківщини” прокоментував вартість робіт на напрямку Гракове-Базаліївка, тендер на поточний ремонт якого 12 липня виграло ТОВ “Автомагістраль-Південь”. Турченко підтвердив, що поточний ремонт одного кілометра цієї дороги коштує 46 мільйонів гривень.