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46 млн грн стоит текущий ремонт километра одной из дорог Харьковщины

Общество 19:57   27.07.2023
Елена Нагорная
46 млн грн стоит текущий ремонт километра одной из дорог Харьковщины Фото: ХОВА

Общая сумма субвенции из государственного бюджета на ремонт дорог в Харьковской области в текущем году составляет 887 миллионов гривен, сообщил на брифинге директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

«Основные проекты — это направление Хотомля-Мартовое, Граково-Базалиевка, подъезд к населенному пункту Бабаи и Хорошево. Также проводим за счет эксплуатации ремонтные работы от Барвенково в направлении Донецкой области и от Близнюков до границы с Днепропетровской областью», — сказал Турченко.

Также директор ГП «Дороги Харьковщины» прокомментировал стоимость работ на направлении Граково-Базалиевка, тендер на текущий ремонт которого 12 июля выиграло ООО «Автомагистраль-Юг». Турченко подтвердил, что текущий ремонт одного километра этой дороги стоит 46 миллионов гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 19:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общая сумма субвенции из государственного бюджета на ремонт дорог в Харьковской области в текущем году составляет 887 миллионов гривен, сообщил на брифинге директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.".