46 млн грн стоит текущий ремонт километра одной из дорог Харьковщины

Общая сумма субвенции из государственного бюджета на ремонт дорог в Харьковской области в текущем году составляет 887 миллионов гривен, сообщил на брифинге директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.

«Основные проекты — это направление Хотомля-Мартовое, Граково-Базалиевка, подъезд к населенному пункту Бабаи и Хорошево. Также проводим за счет эксплуатации ремонтные работы от Барвенково в направлении Донецкой области и от Близнюков до границы с Днепропетровской областью», — сказал Турченко.

Также директор ГП «Дороги Харьковщины» прокомментировал стоимость работ на направлении Граково-Базалиевка, тендер на текущий ремонт которого 12 июля выиграло ООО «Автомагистраль-Юг». Турченко подтвердил, что текущий ремонт одного километра этой дороги стоит 46 миллионов гривен.