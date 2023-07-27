Мосты на Харьковщине за свои деньги восстанавливают подрядчики. Ждут 4 млрд

Ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины, разрушенных в результате полномасштабной войны, составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения. Однако деньги из госбюджета еще не поступали, поэтому подрядчики проводят работы за свой счет.

«На этот год мы, дай Бог, планируем выполнить работы на половину этой суммы. Как будет позволять нам ситуация с безопасностью», — сообщил на брифинге начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в области Андрей Алексеев.

Он рассказал, что всего в области было разрушено 27 искусственных сооружений, но в объезд мостов уже существует 25 временных переправ. Сейчас на 15 мостах на дорогах государственного значения проводятся подготовительные работы, необходимые для капитального восстановления.

«Что такое подготовительные работы? Разобрать завалы и начать проведение фундаментных и изыскательских работ. Львиная доля проектов по этим мостам уже прошла экспертизу. Они уже в работе. Другая часть в течение месяца пройдет экспертизу… По всем мостовым сооружениям мы начнем работать, но закончим лишь некоторые, которые на безопасном расстоянии от линии соприкосновения. Фундаментные работы проведем, опоры возведем, но не будем бросать пролеты, потому что эта работа возможно потом приведет к нежелательным последствиям», — пояснил Алексеев.

Он уточнил, что в зоне риска сейчас мост через реку Оскол в селе Гороховатка и два моста возле поселка Боровая.

Алексеев также подчеркнул, что все перечисленные работы по мостовым сооружениям подрядчики выполняют за свой счет, потому что финансирование из государственного бюджета еще не поступило.

«У нас есть случаи, когда на наши строительные площадки прилетают «Шахеды». Повреждается техника, есть взрывы. Но подрядчики все равно работают. Выводы понятны. Они понимают, что и для чего они делают», — сказал Алексеев.

Финансирование ожидается в августе, если не понадобится на другие, более насущные потребности, уточнил он.

«Есть другие источники сейчас, неотложные, первоочередные, на которые используются эти средства… Насколько мне известно, в пределах моей компетенции, в первую очередь средства направляются на ВСУ и энергетику. Затем уже восстановление логистики. Потому что у каждого мостового сооружения есть временная переправа. Логистика живет, функционирует», — пояснил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры.

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