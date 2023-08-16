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Дорожники показали мости, які цілодобово відновлюють на Харківщині (фото)

Суспільство 20:19   16.08.2023
Олена Нагорна
Дорожники показали мости, які цілодобово відновлюють на Харківщині (фото)

У Харківській області наразі капітально відновлюють 17 мостів, які були зруйновані внаслідок війни. 11 підрядних організацій працюють на об’єктах цілодобово.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області та пояснює, що з міркувань безпеки локації споруд не вказує.

“Наразі на кожному об’єкті – роботи на різному етапі. Це підготовчі роботи, облаштування будівельного майданчика, організація дорожнього руху, демонтаж зруйнованих конструкцій та влаштування фундаментів споруд”, – розповіли шляховики.

Ще на кількох об’єктах планується розпочати роботи до кінця року.


Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Нагадаємо, що всього в області було зруйновано 27 штучних споруд, в об’їзд звели 25 тимчасових переправ. Як повідомлялося наприкінці липня, орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи «під ключ» із запуском руху. Однак гроші з держбюджету ще не надходили, тому підрядники проводять роботи власним коштом.

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі капітально відновлюють 17 мостів, які були зруйновані внаслідок війни. 11 підрядних організацій працюють на об’єктах цілодобово.".