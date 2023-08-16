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Дорожники показали мосты, которые восстанавливают на Харьковщине (фото)

Общество 20:19   16.08.2023
Елена Нагорная
Дорожники показали мосты, которые восстанавливают на Харьковщине (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области сейчас капитально восстанавливают 17 мостов, которые были разрушены в результате войны. 11 подрядных организаций работают на объектах круглосуточно.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области и объясняет, что из соображений безопасности локации сооружений не указывает.

«Сейчас на каждом объекте — работы на разном этапе. Это подготовительные работы, обустройство строительной площадки, организация дорожного движения, демонтаж разрушенных конструкций и устройство фундаментов сооружений», — рассказали дорожники.

Еще на нескольких объектах планируется начать работы до конца года.


Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, что всего в области было разрушено 27 искусственных сооружений, но в объезд мостов возвели 25 временных переправ. Как сообщалось в конце июля, ориентировочная стоимость восстановления всех мостов Харьковщины составляет 4,3 миллиарда гривен. Речь идет о работах «под ключ», с запуском движения. Однако деньги из госбюджета еще не поступали, поэтому подрядчики проводят работы за свой счет.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 20:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас капитально восстанавливают 17 мостов, которые были разрушены в результате войны. 11 подрядных организаций работают на объектах круглосуточно.".