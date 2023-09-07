18-й міст, зруйнований через війну, почали відновлювати на Харківщині (фото)

У Харківській області стартували роботи ще на одному мосту, зруйнованому через збройну агресію РФ наприкінці лютого 2022 року. Це – 18 споруда, яку капітально відновлюють у регіоні.

Загалом в області було зруйновано 27 мостів. В об’їзд 25 звели тимчасові переправи, проте відновлення мостів на ключових логістичних маршрутах є вкрай важливим для обороноздатності країни, зазначають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Кожен із 18 мостів – на різному етапі відновлення. Дорожники виконують підготовчі роботи, демонтують зруйновані конструкції, розчищають територію, облаштовують фундаменти, опори та інші тримальні конструкції.

Локації шляховики не вказують з міркувань безпеки.



Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Як повідомлялося наприкінці липня, орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи «під ключ» із запуском руху.