18-й міст, зруйнований через війну, почали відновлювати на Харківщині (фото)
У Харківській області стартували роботи ще на одному мосту, зруйнованому через збройну агресію РФ наприкінці лютого 2022 року. Це – 18 споруда, яку капітально відновлюють у регіоні.
Загалом в області було зруйновано 27 мостів. В об’їзд 25 звели тимчасові переправи, проте відновлення мостів на ключових логістичних маршрутах є вкрай важливим для обороноздатності країни, зазначають у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Кожен із 18 мостів – на різному етапі відновлення. Дорожники виконують підготовчі роботи, демонтують зруйновані конструкції, розчищають територію, облаштовують фундаменти, опори та інші тримальні конструкції.
Локації шляховики не вказують з міркувань безпеки.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
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Як повідомлялося наприкінці липня, орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи «під ключ» із запуском руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 10:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області стартували роботи ще на одному мосту, зруйнованому через збройну агресію РФ наприкінці лютого 2022 року. Це – 18 споруда, яку капітально відновлюють у регіоні.".