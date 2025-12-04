Мосты в Харькове будут светиться: на это потратят более 1 млн грн – ХАЦ

КП «Дорремстрой» объявило о закупке на 1,3 млн грн декоративных изделий для обустройства фасадов мостов. Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему «ProZorro».

«КП хочет приобрести 52 секции из композитного алюминия размером 1,05х2,8 м и 12 секций композитного алюминия размером 1,05х2,8 м со светодиодной лентой», — рассказали антикоррупционеры.

Отмечается, что аукцион запланирован на 12 ноября, а поставка – до 30 декабря этого года.

Напомним, ранее ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщал, что Харьковский городской совет заказал световую иллюминацию чуть выше по Сумской. Планируемая стоимость – 5,25 млн грн. Аукцион запланирован на 15 декабря, а сами работы должны быть завершены до 30 июня 2026 года.