Мости у Харкові світитимуться: на це витратять понад 1 млн грн – ХАЦ

КП «Шляхрембуд» оголосило про закупівлю на 1,3 млн грн декоративних виробів для облаштування фасадів мостів. Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему «ProZorro».

«КП хоче придбати 52 секції з композитного алюмінію розміром 1,05х2,8 м та 12 секцій композитного алюмінію розміром 1,05х2,8 м зі світлодіодною стрічкою», – розповіли антикорупціонери.

Зазначається, що аукціон запланований на 12 листопада, а поставка – до 30 грудня цього року.

Нагадаємо, раніше ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомляв, що Харківська міська рада замовила світлову ілюмінацію трохи вище по Сумській. Запланована вартість – 5,25 млн грн. Аукціон запланований на 15 грудня, а самі роботи мають завершити до 30 червня 2026 року.