Дорожники розповіли, які ще мости почнуть відновлювати на Харківщині (фото)
У Харківській області планують розпочати ремонт ще кількох мостів, що були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення.
Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, нещодавно на їхній баланс передали два мости через канал Дніпро – Донбас.
«Це штучний водотік, який з’єднує з Дніпром – річку Сіверський Донець. Через бойові дії обидва мости були сильно пошкоджені та перебувають у занедбаному стані. Наразі фахівці готують для них технічні завдання, аби розпочати проведення тендерних процедур на капітальний ремонт», – зазначили дорожники.
У планах також міст на дорозі Т-21-18 Дергачі – Козача Лопань. Споруда зазнала істотних руйнувань через обстріли РФ. Зараз для цього мосту розробляють проєкт капітального ремонту.
«Ще три мости в області, які потребують ремонту, знаходяться у безпосередній близькості до лінії зіткнення, тож поки що роботи з відновлення не можуть розпочати через постійну загрозу. До кінця року плануємо розробити проєктну документацію для цих штучних споруд», – додали дорожники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: восстанавливать, дорожники, мосты, обстріл, ремонт, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області планують розпочати ремонт ще кількох мостів, що були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення.".