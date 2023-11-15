Дорожники розповіли, які ще мости почнуть відновлювати на Харківщині (фото)

У Харківській області планують розпочати ремонт ще кількох мостів, що були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, нещодавно на їхній баланс передали два мости через канал Дніпро – Донбас.

«Це штучний водотік, який з’єднує з Дніпром – річку Сіверський Донець. Через бойові дії обидва мости були сильно пошкоджені та перебувають у занедбаному стані. Наразі фахівці готують для них технічні завдання, аби розпочати проведення тендерних процедур на капітальний ремонт», – зазначили дорожники.

У планах також міст на дорозі Т-21-18 Дергачі – Козача Лопань. Споруда зазнала істотних руйнувань через обстріли РФ. Зараз для цього мосту розробляють проєкт капітального ремонту.

«Ще три мости в області, які потребують ремонту, знаходяться у безпосередній близькості до лінії зіткнення, тож поки що роботи з відновлення не можуть розпочати через постійну загрозу. До кінця року плануємо розробити проєктну документацію для цих штучних споруд», – додали дорожники.