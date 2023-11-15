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Дорожники розповіли, які ще мости почнуть відновлювати на Харківщині (фото)

Суспільство 14:45   15.11.2023
Вікторія Яковенко
Дорожники розповіли, які ще мости почнуть відновлювати на Харківщині (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

У Харківській області планують розпочати ремонт ще кількох мостів, що були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, нещодавно на їхній баланс передали два мости через канал Дніпро – Донбас.

«Це штучний водотік, який з’єднує з Дніпром – річку Сіверський Донець. Через бойові дії обидва мости були сильно пошкоджені та перебувають у занедбаному стані. Наразі фахівці готують для них технічні завдання, аби розпочати проведення тендерних процедур на капітальний ремонт», – зазначили дорожники.

У планах також міст на дорозі Т-21-18 Дергачі – Козача Лопань. Споруда зазнала істотних руйнувань через обстріли РФ. Зараз для цього мосту розробляють проєкт капітального ремонту.

«Ще три мости в області, які потребують ремонту, знаходяться у безпосередній близькості до лінії зіткнення, тож поки що роботи з відновлення не можуть розпочати через постійну загрозу. До кінця року плануємо розробити проєктну  документацію для цих штучних споруд», – додали дорожники.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області планують розпочати ремонт ще кількох мостів, що були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення.".