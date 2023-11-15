Дорожники рассказали, какие еще мосты начнут восстанавливать на Харьковщине
В Харьковской области планируют начать ремонт еще нескольких мостов, поврежденных в результате полномасштабного вторжения.
Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, недавно на их баланс передали два моста через канал Днепр – Донбасс.
«Это искусственный водоток, соединяющий с Днепром – реку Северский Донец. Из-за боевых действий оба моста были сильно повреждены и находятся в заброшенном состоянии. Сейчас специалисты готовят для них технические задания, чтобы начать проведение тендерных процедур на капитальный ремонт», — отметили дорожники.
В планах также мост на дороге Т-21-18 Дергачи – Казачья Лопань. Сооружение потерпело существенные разрушения из-за обстрелов РФ. Сейчас для этого моста разрабатывается проект капитального ремонта.
«Еще три моста в области, которые нуждаются в ремонте, находятся в непосредственной близости к линии столкновения, поэтому пока работы по восстановлению не могут начать из-за постоянной угрозы. До конца года планируем разработать проектную документацию для этих искусственных сооружений», – добавили дорожники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: восстанавливать, дорожники, мосты, обстрел, ремонт, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области планируют начать ремонт еще нескольких мостов, поврежденных в результате полномасштабного вторжения.".