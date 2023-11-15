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Дорожники рассказали, какие еще мосты начнут восстанавливать на Харьковщине

Общество 14:45   15.11.2023
Виктория Яковенко
Дорожники рассказали, какие еще мосты начнут восстанавливать на Харьковщине Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В Харьковской области планируют начать ремонт еще нескольких мостов, поврежденных в результате полномасштабного вторжения.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, недавно на их баланс передали два моста через канал Днепр – Донбасс.

«Это искусственный водоток, соединяющий с Днепром – реку Северский Донец. Из-за боевых действий оба моста были сильно повреждены и находятся в заброшенном состоянии. Сейчас специалисты готовят для них технические задания, чтобы начать проведение тендерных процедур на капитальный ремонт», — отметили дорожники.

В планах также мост на дороге Т-21-18 Дергачи – Казачья Лопань. Сооружение потерпело существенные разрушения из-за обстрелов РФ. Сейчас для этого моста разрабатывается проект капитального ремонта.

«Еще три моста в области, которые нуждаются в ремонте, находятся в непосредственной близости к линии столкновения, поэтому пока работы по восстановлению не могут начать из-за постоянной угрозы. До конца года планируем разработать проектную документацию для этих искусственных сооружений», – добавили дорожники.

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Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области планируют начать ремонт еще нескольких мостов, поврежденных в результате полномасштабного вторжения.".