Дорожники рассказали, какие еще мосты начнут восстанавливать на Харьковщине

В Харьковской области планируют начать ремонт еще нескольких мостов, поврежденных в результате полномасштабного вторжения.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, недавно на их баланс передали два моста через канал Днепр – Донбасс.

«Это искусственный водоток, соединяющий с Днепром – реку Северский Донец. Из-за боевых действий оба моста были сильно повреждены и находятся в заброшенном состоянии. Сейчас специалисты готовят для них технические задания, чтобы начать проведение тендерных процедур на капитальный ремонт», — отметили дорожники.

В планах также мост на дороге Т-21-18 Дергачи – Казачья Лопань. Сооружение потерпело существенные разрушения из-за обстрелов РФ. Сейчас для этого моста разрабатывается проект капитального ремонта.

«Еще три моста в области, которые нуждаются в ремонте, находятся в непосредственной близости к линии столкновения, поэтому пока работы по восстановлению не могут начать из-за постоянной угрозы. До конца года планируем разработать проектную документацию для этих искусственных сооружений», – добавили дорожники.