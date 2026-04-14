Більшість мостів Харкова — у передаварійному стані: що з ними робити (відео)

Більшість мостів у Харкові було збудовано у 1954–1986 роках, тому вони вичерпали свій гарантійний термін експлуатації та перебувають у передаварійному стані, розповів МГ “Об’єктив” проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Гліб Ватуля.

За його словами, така ситуація спостерігається по всій Україні. Фахівці вишу визначають фактичний технічний стан конструкцій.

“Що робити з цими мостами, з цими конструкціями? Інженери мають дати свої висновки, чи можна їх експлуатувати безпечно. Ми проводимо обстеження, ми надаємо рекомендації щодо розробки проєктно-кошторисної документації, щодо їхнього подальшого капітального ремонту. І далі вже територіальні громади приймають рішення залежно від власних можливостей щодо або їхнього ремонту, або відновлення”, — пояснив Ватуля.

Він уточнив, що технічне обстеження мостів у Харкові проводиться коштом міського бюджету. У 2024 році перевірили чотири об’єкти, у 2025-му — десять. Скільки мостів обстежуватимуть у 2026 році, поки невідомо, оскільки тендерні закупівлі ще не оголошені.

Загалом у Харкові — понад 55 мостів та шляхопроводів. Чи всі вони пройшли обстеження і які з них аварійні, проректор сказати не може — ця документація зберігається у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

“Я не можу сказати, що вони в аварійному стані, але їхнє будівництво було здійснене в більшості з 1954 по 1986 рік. Тому ви розумієте, що ремонтні роботи на об’єктах, які так інтенсивно використовуються, мають проводитися… Ми визначаємо фактичний технічний стан мосту. І розуміємо, чи можна по ньому пропускати вантажі. У нас є понаднормові вантажі, які переміщуються наразі дорогами України. Якщо там неможливо це пропустити, краще міст закрити і не дозволити його обрушення”, — зазначив він.

Ватуля наголосив, що обстежувати мости необхідно навіть без перспектив їхнього ремонту під час повномасштабної війни.

“Ми маємо готуватися до того, що якщо завтра війна завершиться, у нас є готові проєктні рішення, і ми можемо відбудовувати. Саме для цього ми і працюємо”, — підсумував Ватуля.