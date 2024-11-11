Частник огородил лес на Харьковщине: суд забрал у него участок за 10 млн грн

На Харьковщине государству вернули лесной участок стоимостью 10 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в январе 2013 года госпредприятие «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство» и физическое лицо заключили договор досрочного временного пользования лесным участком. Речь идет о территории Чугуевского (тогда Печенежского) района, площадью 1,8 га.

Согласно условиям договора, на этот земельный участок установили специальные ограничения – запрет возведения временных сооружений и зданий, заборов и других сооружений без согласия постоянного пользователя.

«Однако мужчина – временный лесопользователь, – действуя в нарушение условий договора, огородил земельный участок железобетонным забором, ограничив доступ к территории, в том числе к Печенежскому водохранилищу. Кроме того, установлено, что в лесном участке через всю его территорию со стороны трассы протягивается асфальтобетонная дорога шириной 3 м, длиной около 200 м», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что разрешение на подобные действия предприятие не предоставляло. Так что правоохранители обратились в суд с требованием расторгнуть договор, а земельный участок вернуть государству.

Суд поддержал позицию прокуратуры.