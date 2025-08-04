В лесу возле Печенежского водохранилища «вырос» забор: что решил суд
В Харьковской области вернули государству восемь гектаров леса. Прокуратура объяснила, какие нарушения обнаружили и почему обратились в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, лесной земельный участок возле Печенежского водохранилища передали в долгосрочное временное пользование ООО сроком на 49 лет.
Установлено, что лес должен использоваться исключительно для рекреационных целей — без капстроения, с обязательным обеспечением охраны и сохранением природной среды.
«Однако реальное положение дел выявило грубые системные нарушения. Территория леса была самовольно ограждена сплошным железобетонным забором. Внутри построены деревянные жилые дома, капитальные сооружения, искусственные водоемы, спортивная площадка для большого тенниса с искусственным покрытием и тому подобное. Никаких согласований на эти работы с постоянным лесопользователем предоставлено не было», — отметили правоохранители.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть землю государству. Иск суд удовлетворил.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: забор, ліс, лес, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области вернули государству восемь гектаров леса. Прокуратура объяснила, какие нарушения обнаружили и почему обратились в суд.".