Синєгубов: про евакуацію й військову ситуацію на Куп’янському напрямку (відео)

Ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Наші воїни постійно завдають ураження ворогу. Окупанти відступають на свої позиції. Ворог намагається десь окремими групами просуватися. Однак йому це не вдається і він вимушений проводити постійно заміну свого особового складу, військової техніки, проводити ротації тощо», – сказав Синєгубов.

Він також заявив, що окупанти намагаються завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, по логістичним об’єктам району, аби ускладнити пересування цивільному населенню.

«Перебувати там наразі дуже небезпечно. Тому що ворог б’є і по центральній частині міста, і по житловим будинкам з усіх видів озброєння – артилерії, авіації, мінометів, танків. Чи не щодня маємо трагічні випадки поранень цивільного населення, як у Куп’янську, так і в районі», – додав голова ХОВА.

Він також повідомив, що за останню добу з Куп’янщини евакуювали 48 людей. Загалом з 9 серпня із району виїхали понад 600 жителів.