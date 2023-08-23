Вранці росіяни обстріляли Куп’янськ: пошкоджені будинок та автівка (фото)

23 серпня близько 9:20 армія РФ з артилерії обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджені житловий будинок та автомобіль, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, 22 серпня ворог обстріляв село Шийківка Ізюмського району. Поранення отримала 65-річна місцева мешканка. Також пошкоджені приватні будинки.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).