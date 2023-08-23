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Вранці росіяни обстріляли Куп’янськ: пошкоджені будинок та автівка (фото)

Події 12:20   23.08.2023
Вікторія Яковенко
Вранці росіяни обстріляли Куп’янськ: пошкоджені будинок та автівка (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

23 серпня близько 9:20 армія РФ з артилерії обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині.

Внаслідок обстрілу пошкоджені житловий будинок та автомобіль, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, 22 серпня ворог обстріляв село Шийківка Ізюмського району. Поранення отримала 65-річна місцева мешканка. Також пошкоджені приватні будинки.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня близько 9:20 армія РФ з артилерії обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині.".