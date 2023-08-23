Фото з місця “прильоту” С-300 на Харківщині опублікували поліція й прокуратура

Армія РФ била по Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах. У тому числі застосувала дві ракети С-300. В області є поранена та руйнування.

“22 серпня близько 21:00 російські військові завдали ракетний удар по смт Чкалівське Чугуївського району. За попередніми даними, двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Пошкоджено будинок культури”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У поліції зазначили, що протягом доби армія РФ також руйнувала села Шийківка та Чернещина Ізюмського району.

“Внаслідок обстрілу у селі Шийківка Ізюмського району пошкоджені приватні будинки. Поранена 65-річна жінка. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місцях подій працювали слідчі, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.