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Фото з місця “прильоту” С-300 на Харківщині опублікували поліція й прокуратура

Події 09:47   23.08.2023
Оксана Горун
Фото з місця “прильоту” С-300 на Харківщині опублікували поліція й прокуратура

Армія РФ била по Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах. У тому числі застосувала дві ракети С-300. В області є поранена та руйнування.

“22 серпня близько 21:00 російські військові завдали ракетний удар по смт Чкалівське Чугуївського району. За попередніми даними, двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Пошкоджено будинок культури”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Наслідки удару С-300 по Чкаловському 23 серпня 2023 2

У поліції зазначили, що протягом доби армія РФ також руйнувала села Шийківка та Чернещина Ізюмського району.

“Внаслідок обстрілу у селі Шийківка Ізюмського району пошкоджені приватні будинки. Поранена 65-річна жінка. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Уламок С-300

На місцях подій працювали слідчі, експерти та вибухотехніки. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 09:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ била по Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах. У тому числі застосувала дві ракети С-300. В області є поранена та руйнування".