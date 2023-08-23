По Харківщині вдарили С-300 та “Ураганом” – Синєгубов про добу в регіоні

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів.

“Вчора ввечері, близько 20:30, ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена”, – поінформував начальник ХОВА.

Також ворог протягом доби бив по Харківщині з РСЗВ “Ураган”. “Приліт” зафіксували у Шийківці Ізюмського району. Там пошкоджено п’ять приватних будинків. Поранено жінку 65 років. Її стан медики оцінили як середньої тяжкості, вона в лікарні.

” Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів”, – повідомив Синєгубов.

Приватні будинки пошкоджено в Чернещині Ізюмського району. У Новосергіївці Ізюмського району та Глушківці Куп’янського району сталися пожежі в полях.