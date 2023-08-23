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По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе

Происшествия 08:34   23.08.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили С-300 и «Ураганом» — Синегубов о сутках в регионе

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов.

«Вчера вечером, около 20:30, враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское Чугуевского района. Зафиксировано попадание двух ракет рядом с админзданием, в котором находятся дом культуры, кафе, поселковый совет и спортивный зал. Здание повреждено», — проинформировал начальник ХОВА.

Также враг в течение суток бил по Харьковщине из РСЗО «Ураган». «Прилет» зафиксировали в Шейковке Изюмского района. Там повреждены пять частных домов. Ранена женщина 65 лет. Ее состояние медики оценили как средней тяжести, она в больнице.

«За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов», — сообщил Синегубов.

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Частные дома повреждены в Чернещине Изюмского района. В Новосергеевке Изюмского района и Глушковке Купянского района произошли пожары в полях.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов".