Вторая линия обороны РФ на юге может быть слабее той, которую прошли ВСУ — ISW

ВСУ приближаются ко второй линии обороны РФ на южном фронте. Оккупанты стягивают подкрепления к Работино, а параллельно строят укрепления в своем тылу и на входе в Крым. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что захватчики «обеспокоены».

«По состоянию на 22 августа украинские силы продолжали наступать в районе Работино на западе Запорожской области на фоне признаков того, что российские войска, вероятно, имеют ограниченное присутствие в населенном пункте. На геолоцированных кадрах, опубликованных 21 и 22 августа, видно, что украинские силы продвинулись в юго-восточной части Работино и к востоку от населенного пункта в районе Новопокровки», — сообщили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что эвакуация, которую провела из Работино 47-я ОМБр, а также присутствие в населенном пункте украинских журналистов «позволяют предположить, что район Работино могут быть относительно безопасными из-за уменьшения позиций России в самом поселке и прилегающей территории». Версии отдельных российских источников о том, что ВСУ удерживают позиции только на северной окраине Работино в Институте изучения войны назвали ложью.

При этом в район населенного пункта и в целом на Ореховское направление россияне начали стягивать подкрепления из других частей театра военных действий. В частности, передислоцировали части 7-й дивизии ВДВ. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о деградации подразделений, обороняющихся в этом районе и общем ухудшении ситуации для оккупантов.

При этом в ISW отвергли «советы» отдельных мировых СМИ Силам обороны о необходимости «сконцентрировать все силы» на одном направлении для прорыва.

«Украинские наступательные операции на других участках фронта остаются важными, поскольку они могут закрепить российские подразделения на месте и предотвратить дальнейшее боковое подкрепление. Таким образом, критика продолжающихся усилий Украины в других секторах и призывы к Украине сосредоточить все имеющиеся резервы на одной оси проблематичны. Украинские наступательные операции в районе Бахмута зафиксировали в этом районе элементы многочисленных российских воздушно-десантных дивизий и отдельных бригад, как ранее отмечал ISW, что делает их, вероятно, недоступными для усиления сопротивления России на юге. Украинские наступательные операции к югу от Великой Новоселки, продолжающиеся параллельно с операциями в направлении Мелитополя, ставят российских защитников перед многочисленными дилеммами и необходимостью выбирать, какое направление усилить. Грамотная разработка кампании требует балансирования между решающим основным усилием и недопущением того, чтобы противник сосредоточил все резервы на остановке единственного очевидного удара», — пояснили в Институте изучения войны.

Аналитики отметили, что наступление Украины в районе Работино приближает ВСУ к началу операций против второй линии обороны врага, «которая может быть относительно слабее, чем первая российская линия обороны в этом районе».

«ISW не заметил прибытия каких-либо новых российских соединений или частей в западную Запорожскую область, за исключением боковой переброски частей 7-й дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона «Ахмат-Юг» в августе», — отметили в сводке института.

Там подчеркнули, что российские соединения и части, которые сейчас занимают второстепенные линии обороны, в значительной степени неизвестны. Так что оценка ситуации там пока имеет низкую степень достоверности.

При этом в пользу слабости последующих линий обороны РФ говорит строительство укреплений, которое развернулось в (на данный момент) глубоком тылу врага. Так, на спутниковых снимках видно, что оккупанты за последний месяц ускорили расширение оборонительных укреплений в районе Червоноселовки — за 27 км от нынешней линии фронта. Также работы ведут на «входе в Крым» — Перекопском перешейке.

«Строительство дополнительных оборонительных укреплений в Запорожской области и на Перекопском перешейке, а также создание четырех неуказанных «групп» в Крыму могут указывать на то, что российские войска все больше обеспокоены недавним продвижением Украины на южном фронте», — подытожили в ISW.