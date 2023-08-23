Друга лінія оборони РФ на півдні може бути слабшою за ту, що пройшли ЗСУ – ISW

ЗСУ наближаються до другої лінії оборони РФ на південному фронті. Окупанти стягують підкріплення до Роботиного, а паралельно будують укріплення у своєму тилу та на вході до Криму. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що загарбники “стурбовані”.

“Станом на 22 серпня українські сили продовжували наступати в районі Роботиного на заході Запорізької області на тлі ознак того, що російські війська, ймовірно, мають обмежену присутність у населеному пункті. На геолокованих кадрах, опублікованих 21 та 22 серпня, видно, що українські сили просунулися в південно-східній частині Роботиного та на схід від населеного пункту в районі Новопокровки”, – повідомили в ISW.

Аналітики наголосили, що евакуація, яку провела з Роботиного 47-а ОМБр, а також присутність у населеному пункті українських журналістів “дозволяють припустити, що район Роботиного може бути відносно безпечним через зменшення позицій Росії в самому селищі та на прилеглій території”. Версії окремих російських джерел про те, що ЗСУ утримують позиції лише на північній околиці Роботиного в Інституті вивчення війни, назвали брехнею.

При цьому в район населеного пункту та загалом на Оріхівський напрямок росіяни почали стягувати підкріплення з інших частин театру військових дій. Зокрема, передислокували частини 7-ї дивізії ВДВ. Це, на думку аналітиків, свідчить про деградацію підрозділів, що обороняються в цьому районі, та загальне погіршення ситуації для окупантів.

При цьому в ISW відкинули “поради” окремих світових ЗМІ Силам оборони про необхідність сконцентрувати всі сили на одному напрямку для прориву.

“Українські наступальні операції на інших ділянках фронту залишаються важливими, оскільки вони можуть закріпити російські підрозділи на місці та запобігти подальшому боковому підкріпленню. Таким чином, критика зусиль України, що продовжуються, в інших секторах і заклики до України зосередити всі наявні резерви на одній осі проблематичні. Українські наступальні операції в районі Бахмута зафіксували в цьому районі елементи численних російських повітряно-десантних дивізій та окремих бригад, як зазначав ISW, що робить їх, ймовірно, недоступними для посилення опору Росії на півдні. Українські наступальні операції на південь від Великої Новосілки, що продовжуються паралельно з операціями у напрямку Мелітополя, ставлять російських захисників перед численними дилемами та необхідністю обирати, який напрямок посилити. Грамотна розробка кампанії вимагає балансування між вирішальним основним зусиллям та недопущенням того, щоб противник зосередив усі резерви на зупиненні єдиного очевидного удару”, – пояснили в Інституті вивчення війни.

Аналітики зазначили, що наступ України в районі Роботиного наближає ЗСУ до початку операцій проти другої лінії оборони ворога, “яка може бути відносно слабшою, ніж перша російська лінія оборони в цьому районі”.

“ISW не помітив прибуття будь-яких нових російських з’єднань або частин у західну Запорізьку область, за винятком бічного перекидання частин 7-ї дивізії ВДВ та прибуття елементів батальйону “Ахмат-Південь” у серпні”, – зазначили у зведенні інституту.

Там наголосили, що російські з’єднання та частини, які зараз займають другорядні лінії оборони, значною мірою невідомі. Тож оцінка ситуації там поки що має низький ступінь достовірності.

При цьому на користь слабкості наступних ліній оборони РФ говорить будівництво укріплень, яке розгорнулося в (на цей час) глибокому тилу ворога. Так, на супутникових знімках видно, що окупанти за останній місяць прискорили розширення оборонних укріплень у районі Червоноселівки – за 27 км від нинішньої лінії фронту. Також роботи ведуть на “вході в Крим” – Перекопському перешийку.

“Будівництво додаткових оборонних укріплень у Запорізькій області та на Перекопському перешийку, а також створення чотирьох невказаних “груп” у Криму можуть вказувати на те, що російські війська дедалі більше стурбовані недавнім поступом України на південному фронті”, – підсумували в ISW.