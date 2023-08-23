Нічна атака “Шахедів” та обстріли Харківщини: інформація Генштабу

Вночі армія РФ запустила по Україні групу “Шахедів”. На Харківщині протягом доби під обстрілами було щонайменше шість населених пунктів.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed-136/131” по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Про атаку “Шахедів” попереджали начальники ОВА південних областей України. Зокрема, закликав залишатися в укриттях і не знімати роботу ППО начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Моніторингові канали інформували про звуки вибухів на Одещині під час роботи ППО. Інформації про “прильоти” зараз немає.

На Харківщині ніч пройшла без тривог.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове та Куп’янськ-Вузловий”, – повідомили в Генштабі.

Загалом за добу ворог завдав по Україні чотири ракетні та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося понад 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та два – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, один пункт управління, один артилерійський засіб на вогневій позиції та одну важку вогнеметну систему ТОС-1А противника“, – поінформували у звіті.