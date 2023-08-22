Синєгубов: ворог ударив двома ракетами по нежитловому приміщенню на Чугуївщині

Увечері 22 серпня військові РФ завдали ракетного удару по селищу Чкаловське Чугуївського району Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо зафіксували два влучання у нежитлове приміщення. Є руйнування, без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби», – пише Синєгубов.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи було чутно в Чугуївському районі після оголошення повітряної тривоги о 20:33. Перебувати в укриттях мешканців Харкова та області закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.