Враг ударил двумя ракетами по нежилому помещению на Чугуевщине — Синегубов

Вечером 22 августа военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно зафиксировали два попадания в нежилое помещение. Есть разрушения, без пожара. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы», — пишет Синегубов.

Напомним, по меньшей мере два взрыва было слышно в Чугуевском районе после объявления воздушной тревоги в 20:33. Находиться в укрытиях жителей Харькова и области призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.