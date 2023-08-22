Враг ударил двумя ракетами по нежилому помещению на Чугуевщине — Синегубов
Вечером 22 августа военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно зафиксировали два попадания в нежилое помещение. Есть разрушения, без пожара. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы», — пишет Синегубов.
Напомним, по меньшей мере два взрыва было слышно в Чугуевском районе после объявления воздушной тревоги в 20:33. Находиться в укрытиях жителей Харькова и области призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 22:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 августа военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".