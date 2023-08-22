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Враг ударил двумя ракетами по нежилому помещению на Чугуевщине — Синегубов

Происшествия 22:30   22.08.2023
Елена Нагорная
Враг ударил двумя ракетами по нежилому помещению на Чугуевщине — Синегубов

Вечером 22 августа военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно зафиксировали два попадания в нежилое помещение. Есть разрушения, без пожара. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы», — пишет Синегубов.

Напомним, по меньшей мере два взрыва было слышно в Чугуевском районе после объявления воздушной тревоги в 20:33. Находиться в укрытиях жителей Харькова и области призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 22:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 августа военные РФ нанесли ракетный удар по поселку Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".