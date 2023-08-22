Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях

По меньшей мере два взрыва было слышно под Харьковом, в частности в Чугуевском районе, после объявления воздушной тревоги в 20:33.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Враг произвел пуски ракет!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Находиться в укрытиях жителей Харькова и области также призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

О вылетах ракет с территории Белгородской области РФ наблюдатели начали сообщать еще до объявления тревоги.