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Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях

Происшествия 20:42   22.08.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях Фото: Вадим Беликов

По меньшей мере два взрыва было слышно под Харьковом, в частности в Чугуевском районе, после объявления воздушной тревоги в 20:33.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Враг произвел пуски ракет!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Находиться в укрытиях жителей Харькова и области также призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

О вылетах ракет с территории Белгородской области РФ наблюдатели начали сообщать еще до объявления тревоги.

Читайте также: Пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ, назвал Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 20:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере два взрыва было слышно под Харьковом, в частности в Чугуевском районе, после объявления воздушной тревоги в 20:33.".