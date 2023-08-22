Под Харьковом прогремели взрывы: Синегубов призывает быть в укрытиях
Фото: Вадим Беликов
По меньшей мере два взрыва было слышно под Харьковом, в частности в Чугуевском районе, после объявления воздушной тревоги в 20:33.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях! Враг произвел пуски ракет!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Находиться в укрытиях жителей Харькова и области также призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
О вылетах ракет с территории Белгородской области РФ наблюдатели начали сообщать еще до объявления тревоги.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере два взрыва было слышно под Харьковом, в частности в Чугуевском районе, после объявления воздушной тревоги в 20:33.".